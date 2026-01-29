爬山慘遭眼鏡蛇攻擊 劫後餘生投入環保

今年69歲的台中慈濟照顧戶周先生，四年前爬山時不慎被毒蛇咬傷，鬼門關前走一遭，命撿回來了，左腿卻留下後遺症，行走不便，慈濟關懷這一年來，鼓勵他到環保站做環保，周先生把環保當作復健，每個星期一到五都去環保站報到，現在左腿痊癒了，走路正常，也因為志工陪伴，趕走過往很多負面情緒，重獲新生。

看著過往的新聞報導，驚恐的回憶一幕幕湧上心頭，周先生四年前到大坑爬山，不慎被眼鏡蛇攻擊，差點喪命。

慈濟照顧戶 周先生：「(蛇)鑽到那個棧板裡面，然後牠是只有尾巴露出來，我踩到尾巴以後，牠就反過來咬。」

開刀五次，清創十多次，一度因為敗血症，醫院發出病危通知，鬼門關前走一遭，餘悸猶存。

慈濟照顧戶 周先生：「晚上都會夢到說，像那個天花板的這個燈，藏了五六條(蛇)，每天晚上做惡夢。」

住院將近三個月，撿回一命，但左腿因此留下後遺症，行走困難。

真的是屋漏偏逢連夜雨，受傷前周先生才經歷人生巨變，出版社經營不善，為了還債賠光積蓄，獨居的他，一度陷入憂鬱陰霾。

志工到來，像帶來一道和煦的陽光，溫暖灑播心田。

慈濟志工 鄒顯亮：「(以前)滿憂鬱啦，就是他會抱怨過去，其實都很負面，然後我們除了濟助金以外，想辦法，想方設法去引導他，要他去走向環保這條路，用環保來帶動他。」

志工鼓勵，周先生開始到環保站幫忙，這一做，做出了濃厚的興趣，也把自信心找了回來。

慈濟照顧戶 周先生：「一種興趣，然後也是一種生活重心。」

每星期一到五都到環保站付出，環保撫平心裡創傷，身體的傷也在環保復健中康復。

慈濟照顧戶 周先生：「以前走路，腳沒有力量，就是一跛一跛地走，然後現在 ，自從來做這個環保志工以後，整個腳都好了。」

不再糾結過往，翻轉手心，他成為慈濟會員開始布施。

慈濟照顧戶 周先生：「所有的師兄師姊，來這個地方，對我都很好，而且大家就跟一家人一樣，我感覺到真的是很幸福。」

