爬山撿到黃金珍寶！捐博物館爽領1760萬獎金

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▲捷克兩名登山客在山區尋獲黃金寶藏，捐贈給博物館後，依法將獲得近1170萬捷克克朗（約1760萬元新台幣）的獎金。（圖／翻攝自臉書／Muzeum východních Čech v Hradci Králové）

[NOWNEWS今日新聞] 捷克兩名登山客去年在茲維奇納山（Zvičina Hill）登山時，意外尋獲一批藏有19、20世紀的黃金寶藏，他們將這些寶藏移交給博物館，依據捷克法律，文物發現者可以獲得文物價值10%的獎金，若是黃金則以市價換算發放，這兩人將可獲得近1170萬捷克克朗（約1760萬元新台幣）的獎金，刷新當地的紀錄。

據CNN等外媒報導，兩名登山客去年2月在捷克靠近波蘭邊境的茲維奇納山（Zvičina Hill）抄捷徑時，意外在一處石牆發現一個裝滿文物寶藏的寶箱，東波希米亞博物館考古主管諾瓦克（Miroslav Novak）表示，這兩名登山客沒有預先通知，直接把這批珍寶帶到博物館，考古學家才正式介入並前往現場勘查。

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這批出土的珍貴藏品包含10只黃金手鐲、17個雪茄煙盒、1只粉餅盒、1把髮梳，以及多達598枚純金古幣。其中兩個雪茄盒依舊處於緊閉狀態。黃金總重超過5公斤，古金幣年代橫跨19至20世紀，保存狀況良好，珠寶首飾共三十多件。

根據捷克國家古蹟保護法，所有地下考古出土文物在發現的那一刻起，法定所有權即屬於當地地方政府。東波希米亞博物館與地方行政區於2026年4月正式完成最終的含金量檢測，確認整體純金重量高達5.2公斤。

依據捷克法律規定，尋獲古物能分得歷史價值的10%作為獎金，但若是尋獲黃金，則給予黃金物品市價的100%全額獎勵。地方政府已正式拍板，將向這兩名誠實申報的登山客發放高達1,170萬捷克克朗（約新台幣1765萬元）的破紀錄天價賞金，該批世紀寶藏也預計將於今年秋季在博物館公開展出。

東波希米亞博物館館長佩特爾·格魯利希（Petr Grulich）讚嘆，「這真的太不可思議了。在我擔任博物館館長的生涯中，從未見過如此壯觀的歷史發現。通常送到我們這裡的考古文物，發現者獲得的獎金大約都只落在幾萬捷克克朗之間。」

專家分析，這批錢幣大約有一半是巴爾幹半島起源，另一半則是法國起源。中歐地區的貨幣，像是德國硬幣完全缺席，但發現的地點位於過去捷克人與德意志人的族群邊界。由於這批金幣中最年輕的一枚標註年份為1921年，專家斷定這批寶藏埋藏的時間距今不會超過一百年。

有專家認為，1921年是蘇波戰爭結束、捷克斯洛伐克爆發嚴重經濟危機與失業潮的混亂時期，人們埋藏黃金避險並不意外，藏匿寶藏的人可能是一名收藏家、博物館員工，或者是從某處偷走藏品的人。

諾瓦克則提出另一種假說，認為這批寶藏更可能與二戰前的動盪時期有關，當時捷克本地居民與猶太人正大舉撤離邊境；或者也可能埋藏於1945年德意志居民遭到驅逐時。

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