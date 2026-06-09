爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。
根據外媒報導，這起尋寶奇遇發生於去年2月，兩名捷克男子在靠近波蘭邊境的茲維奇納山（Zvičina Mountain）山坡徒步時，意外發現埋藏地下的寶藏。
寶藏內容包括超過5公斤黃金、598枚歷史硬幣以及30多件珠寶首飾，總價值相當可觀。兩人隨後將發現的文物全數移交給位於赫拉德茨-克拉洛韋（Hradec Králové）的東波西米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）。
根據捷克法律規定，拾得者可獲得文物價值10%的獎勵，而黃金部分則可按全額價值計算。因此兩名發現者最終獲得高達48萬500歐元（1170萬捷克克朗）的獎金，創下當地歷來最高尋寶獎勵紀錄。
當地官員表示，這項發現堪稱「捷克共和國，甚至整個中歐地區最偉大的寶藏發現之一」。他指出，由於案件涉及大量黃金，因此適用特殊獎勵規定，最終金額遠超過過去案例。
事實上，這筆獎金已大幅超越捷克先前的紀錄。2015年，發現一批10世紀銀幣的拾得者獲得約200萬捷克克朗獎勵，而此次獎金規模幾乎達到其六倍。
博物館館長Petr Grulich則表示，自己擔任博物館館長以來，從未遇過如此重大的發現。他指出，一般出土文物的獎勵金額多半僅有數萬英鎊等級，此次案例極為罕見。博物館未來也將規劃公開展出這批珍貴藏品，讓民眾一睹其歷史價值。
類似的尋寶故事近年在歐洲屢有發生，2023年一名69歲男子Jan也曾根據父親留下的手繪藏寶圖，成功找回家族在第二次世界大戰期間埋藏的銀器。
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