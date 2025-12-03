爬玉山失聯4天 62歲退休校長遺體尋獲！今吊掛下山

新北市退休校長攀玉山後四峰失聯，高雄消防局派出直升機載送搜救人員至玉山東小南山附近進行搜救。高雄市消防局提供



新北市62歲郭姓退休校長上個月月底攀登玉山，因不明原因失蹤，遺體今（12/3）被找到並吊掛下山，檢警將解剖釐清詳細死因。

郭姓退休校長上月27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K路段不明原因失聯。郭男與友人共7人自東小南山往鹿山方向前進，準備挑戰玉山南峰，但途中隊友發現郭男未跟上，全隊隨即折返圓峰山屋等候，仍未見其身影，因而通報失蹤。

高雄、南投消防單位接獲報案後，會同玉山國家公園管理處、旗美山搜、保七總隊及雲豹工作團隊投入搜尋，共動員30人次、出動2架直升機，並以空拍機、繩索下切等方式針對郭男最後定位點及失聯區域擴大搜索。

廣告 廣告

然而，經過4天搜救，1日上午7時許，有登山民眾在山路邊坡處發現一名男子倒臥，搜救人員趕往確認後，證實為失聯的郭姓校長，發現時已明顯死亡。

搜救隊伍在邊坡找到遺體後，先將其運回圓峰山屋暫置。搜救團隊今日完成遺體吊掛作業，將郭男遺體運下山，後續送往高雄市立殯儀館進行檢警相驗，以釐清實際死因。

更多太報報導

高國豪合約年又爆爭議 收「停賽處分」！私約二嫂事件始末一次看

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生