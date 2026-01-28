爬101有千萬酬勞？她讚霍諾德：稀有的乾淨氣息！

生活中心／李筱舲報導



美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成「徒手攀登台北101」的壯舉。據傳，此次挑戰霍諾德可獲得超過千萬的酬勞。對此，「嗚咪醫師」吳明穎在社群發文表示，「可能許多人會認為這費用比明星運動員的出場費還低」，但霍諾德早在2012年就成立基金會，並長期捐出自己年收入的三分之一，把錢變成無數家庭的一盞燈，更忍不住讚嘆「難怪霍諾德身上有一種很稀有的乾淨氣息」。





霍諾德爬101有千萬酬勞？她揭「14年溫暖計畫」讚嘆：稀有的乾淨氣息！

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日完成「徒手攀登台北101」的壯舉。（圖／翻攝自臉書粉專《台北101》）

吳明穎醫師昨（27）日在Threads上發文表示：「今天早上看到有人討論，Alex Honnold這次爬台北101的出場費據傳是50萬美元（約新台幣1579萬元）。」她說，可能很多人覺得不可思議，「怎麼可能～這比很多明星運動員的出場費還低。」但吳明穎好奇查詢了霍諾德相關資料，發現霍諾德早在2012年就成立了「Honnold Foundation」基金會，並長期捐出自己年收入的三分之一，投入全球太陽能與能源普及計畫，把錢變成別人家的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電。

吳明穎醫師指出，霍諾德在2012年成立了「Honnold Foundation」基金會，並長期捐出自己年收入的三分之一。（圖／翻攝Honnold Foundation官網）

霍諾德低調的善舉，也讓吳明穎醫師讚嘆：「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息！謝謝讓世界看見台灣。」貼文曝光後，許多網友回應表示：「他真的全身透露出一種非常乾淨的磁場，很少有人有，就是那種純粹到極致的善良與天真。」、「只有他這樣的人才有辦法完成這種一般人無法做到的事情。」、「很稀有的乾淨氣息 ！真的，說的太對了」、「看他明眸有神，笑容中散發ㄧ股自信，就感覺是位直爽善良的人。」。





