爬101讓世界看見台灣！醫師揭霍諾德「捐款用途」 全場肅然起敬

霍諾德（Alex Honnold）近期挑戰攀爬台北101引發全球關注。（鏡報攝影組攝）

傳奇運動員艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）近期挑戰攀爬台北101引發全球關注。針對各界好奇的「身價」問題，「嗚咪醫師」吳明穎在Threads分享，據傳霍諾德此次來台的出場費為50萬美元（約新台幣1,566萬元），雖然對一般人是天文數字，但對比其國際地位卻讓不少網友直呼「太便宜」，更意外曝光他長年低調行善的暖心內幕。

50萬美金算貴嗎？ 網：比頂尖球星還廉價

吳明穎醫師日前在Threads發文，霍諾德這次爬台北101的出場費據傳是50萬美元，雖然他本人並未出面證實，但這數字仍讓許多民眾感到不可思議，直呼「太便宜」。然而，比起價格，更讓台灣網友動容的是霍諾德處理金錢的方式。不少人表示：「這身價請到神級人物，台灣根本賺到。」

年收三分之一全捐！ 他讓「錢」變成偏鄉的一盞燈

吳明穎醫師在文中揭露，早在2012年，霍諾德就成立了個人基金會「Honnold Foundation」。他長年堅持捐出自己每年年收入的三分之一，致力於推動全球的太陽能發展與能源普及計畫。

吳明穎醫師感性表示，霍諾德透過這些善款，「把錢變成別人家裡的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電」，這也解釋了為何這位極限運動家身上總散發出一種「稀有的乾淨氣息」。

謝謝讓世界看見台灣 網讚：真正的大師格局

霍諾德此次挑戰台北101不僅是體育界的盛事，更因其私下低調、善良的人格特質贏得台灣人的尊敬。吳明穎醫師也在貼文最後表達感謝，謝謝他讓世界看見台灣，也讓台灣看見了一位真正的運動家如何運用影響力改變世界。

貼文一出隨即引發熱烈討論，網友紛紛留言：「他真的全身透露出一種非常乾淨的磁場，很少有人有，就是那種純粹到極致的善良與天真。也只有他這樣的人才有辦法完成這種一般人無法做到的事情」「他真是善良」。

