艾力克斯霍諾德爬101零防護自曝「保命方案」 Netflix有應變措施

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將於本周六（24日）上午9時，在無繩索、無裝備的情況下挑戰徒手攀登台北101。他來台前接受為登山者準備的雜誌《Climbing》訪問時，透露此次他在直播活動前9天先行抵達台灣，會與妻子一起品嚐鼎泰豐小籠包。他們住在101對面的飯店，每天睡前都能看見101，如果23日當天他看見女兒的面孔「乞求他不要爬」，他隨時可以打退堂鼓。

艾力克斯將在沒有安全防護的情況下登上台北101，全程由Netflix進行2小時的直播。有民眾疑慮「如果真的發生意外怎麼辦」？對此根據外媒報導，Netflix轉播將設有「延遲機制」，轉播畫面有約10秒延遲，外界推測是以防遇到突發狀況發生時，能即時中斷畫面。

不過艾力克斯在接受《Climbing》訪問時，談到自己也有「撤退方案」，包括爬進101窗戶或請求救援。雖然這對他的職業生涯來說是個「壞棋」，但卻能保命。

他預估此次攀登101將耗時約90分鐘。由於建築結構是重複性的，艾力克斯將執行同樣的動作序列約92次：在起始的非垂直區域約20次，接著在上方陡峭區執行72次。當他攀升時，會經過低樓層辦公區，包括台灣證券交易所。在35樓，他將到達中樓層辦公區，包括法國在台協會和美國銀行。59樓是「空中大廳」，那裡有轉乘電梯。再往上是高樓層辦公區，包括法國巴黎銀行和一家法國人壽保險公司。他還會攀爬經過15層樓的機電層，最後到達兩層樓的咖啡廳，並最終抵達91樓的觀景台。

觀景台之上，還有台北101最後的10層樓。如果他在這一段墜落，他會落在觀景台上，而不是直接摔到地面。建築頂端到尖塔這部分的地形略有不同，但大多與下方雷同2004年法國攀爬者亞倫羅貝爾（Alain Robert）使用頂繩攀登時，在靠近頂端的短暫路段曾使用上升器。自那次攀登後，外牆已增設了梯子以利通行。

經過最後幾層機電層後，艾力克斯將在一個僅容站立的小型尖頂上登頂。接著他會往下爬幾層樓，搭乘高速電梯回到地面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導



