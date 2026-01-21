爭中市長選舉提名 江啟臣邀外賓、楊瓊瓔市場掃街

（中央社記者郝雪卿台中21日電）國民黨台中市長提名人選未定，爭取提名的立法院副院長江啟臣今天陪同捷克前眾議長走訪台中；對手國民黨立委楊瓊瓔則前往台中果菜批發市場及東區建國市場掃街。

國民黨台中市長提名人選未定，江啟臣與楊瓊瓔兩人爭取黨內提名參選11月28日舉行的台中市長選舉，在首次協調會破局後，兩人都賣力走訪基層，爭取最後出線機會。

江啟臣今天陪同捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）走訪台中，除安排品嚐珍珠奶茶、火鍋等在地美食，體驗台中生活文化外，也前往台中精密科技園區參訪，實地了解台中在工具機、智慧製造與自動化產業的完整聚落與國際競爭力。

艾達莫娃表示，這是她此次到訪台灣，第一次離開台北、前往其他縣市參訪，能夠親自走進台中的產業聚落，讓她對台灣製造業留下深刻印象。

她也指出，卸任議長後，目前主要工作就是替捷克國家產業尋找國際合作夥伴，協助企業建立跨國連結，她相信捷克與台灣在高端製造與科技領域具備高度互補性，未來合作空間相當廣闊。

而楊瓊瓔今天一早就前往台中果菜批發市場及東區建國市場，逐一向攤商、行口請託拜票。楊瓊瓔說，自己從小就在市場幫忙，知道攤商每天凌晨就得起床備貨，市場是很多家庭的生計所在，未來若有機會承擔更大的責任，一定會優先協助改善市場環境、升級設備，讓大家生意做得更興旺。

楊瓊瓔表示，為協助台中果菜市場推動整體升級計畫，已成功爭取中央補助第一期冷鏈供應工程經費新台幣5940萬元，新建冷藏與低溫作業設施，紓解場內長期冷藏庫不足的窘境。（編輯：李淑華）1150121