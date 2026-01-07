爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」

「這是我一生最大的心願」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界30多個國家，已將代孕入法，且多是在人工生殖法。希望反對的委員能放下陳見，彼此包容，理性討論，納入代孕制度，將法案送出委員會。

台灣少子女化嚴重，民眾黨立委陳昭姿說，全世界卅多個國家已將代孕入法，且多是在人工生殖法，希望今將法案送出委員會。圖為示意。本報資料照片

陳昭姿表示，民眾黨版本不是不能討論修改，但不能排除子宮病變的女性，她必須堅定守護著有代孕需求，卻只能在半夜哭泣的病友。如果放棄，病友一定會絕望而更加哭泣，這是反對的人，無法看到的慘況。

「應讓子宮病變、有生育需求者，實現生兒育女的美夢及心願」，陳昭姿說，在技術、科學、道理上來看，脫鉤是說不過去的，立院三黨版本內容不同，近日陸續與民進黨、國民黨立委溝通，今天會議也會積極溝通，「修法納入代孕，順利出委員會，這是我最大的期待。」

陳昭姿表示，經過30多次專家會議及收集意見，也參考其他國家做法，衛福部國健署前署長吳昭軍將代孕納入「人工生殖法」修正草案，但執政黨立委卻以意識形態杯葛、阻擋，所謂的脫鉤就是「以脫代騙」。

「無法理解，也無法接受，為何代孕與人工生殖法脫鉤、切割或分開處理？」陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術，也就是試管嬰兒，目前全世界已有30多個國家將代孕入法，且多是寫入人工生殖法。

台灣少子女化嚴重，已成國安問題，陳昭姿表示，自己倡議代孕30年，期望讓想生育但有困難的人可利用代孕制度，擁有自己的寶寶，並搶救出生率。

民眾黨主席柯文哲重視「人工生殖法」，也提醒她應理性溝通，兩人已拜會民進黨團總召柯建銘，明天也將與立法院長韓國瑜討論，期盼法條進入政黨協商後，加速審議。

對於民眾黨不分區立委兩年卸任條款，陳昭姿指出，當初主席柯文哲力邀她入黨時，彼此間已有約定及承諾，就是推動「人工生殖法」修法，並將代孕入法，如果她今天不推，台灣永遠不會談這件事情，「代孕制度入法，這是我一生最大的心願」，希望可以完成它，不論她是不是立委，都會持續關心代孕議題。

