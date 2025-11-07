爭千萬家產怒殺胞姊！ 三重男移送地檢署畫面曝光

陳嫌被移送。（圖／記者游承霖攝影）





新北市一名陳姓男子，不滿胞姊與胞妹帶著高齡母親將1千萬財產拿去辦信託，代理人卻獨漏他，昨天（6日）下午，帶著母親、梅姓妻子，找姊妹倆理論，卻越講越氣，憤而持刀砍向姊妹倆，導致胞姊身亡、胞妹受傷目前仍住院觀察中；陳嫌今天（7日）上午被依殺人、傷害等罪嫌移送新北地檢署時，陳嫌依舊穿著昨天犯案時的衣物，衣服上仍沾有鮮血，被移送時始終低著頭，面對媒體詢問始終不發一語，被帶上警車。

陳嫌今天（7日）上午10時許，被依殺人、傷害罪嫌移送新北地檢署時，頭戴安全帽的陳嫌始終低著頭，身上依舊穿著犯案時的衣物，仍沾有血跡，面對媒體詢問「是不是因為財產才殺姊姊嗎」、「是一時衝動嗎」、「會後悔嗎」等語，仍不發一語走進警局。

陳嫌被移送。（圖／記者游承霖攝影）

