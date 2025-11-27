爭取人行道劃停車格 Cheap批「路權悲劇」 藍議員：網紅不一定了解法規

▲ 圖／翻攝蔡育輝臉書

台南市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨台南市議員蔡育輝日前透露，爭取多年的新營區中山路、中正路圓環停車位劃設快完工，讓網紅Cheap傻眼酸「我們是不是活在同一個宇宙」，竟然在人行道上畫停車格，難道不會影響行人權益？對此，蔡育輝回應，此舉是依法改善，並由台南市交通局規劃，反擊稱「網紅也不一定專業、了解法規」。

Cheap日前在臉書轉發蔡育輝的貼文，表示「看到這畫面，真懷疑我們是不是活在同一個宇宙，這兄弟竟然在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣」，指出行人道光聽名字就已經說明用途，是給人走，不是用來停車。

廣告 廣告

Cheap酸，爭取多年終於快完工，彷彿蓋了什麼世界奇觀，「對，他成功地把一個屬於行人的空間，變成了路權悲劇的縮影」。Cheap認為，議員可能會說「有留一條給行人走啊？」但他也質疑那些機車進出不會影響行人？台南的機車會瞬移？還是可以像直升機一樣從天而降？

蔡育輝則貼出法規回應，只見依照「道路交通管理處罰條例」90—3條規定，在圓環、人行道、交叉路口十公尺內，公路主管機管、市區道路主管機關或警察機管得在不妨礙行人通行或行車安全無虞之原則，設置必要之標誌或標線，另行規定機車、慢車之停車處所。

蔡育輝表示，依法規定可以在人行道上設停車處所，並指出改善單位台南市交通局規劃，「請勿抹黑，也勿抹紅本人。網紅也不一定專業、了解法規」。解釋會多劃設停車格，是因為許多人都認爲不易停車，希望讓民眾到附近洽辦業務，依法停車可免受罰款之苦。

原始連結







更多華視新聞報導

逢甲夜市增設「綠色人行道」 Cheap：終於邁出了第一步

新的人行道在這？ Cheap怒批「人肉保齡球」 網嘆：叫劃的人自己走

北市動物園停車1小時60元被嫌貴 Cheap轟：過太爽是不是啊？

