爭取代表民進黨參選台北市長 吳怡農提育兒政見

（中央社記者葉素萍台北17日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已向民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長，他今天說，身為兩個孩子的爸爸，他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長的後盾。

吳怡農今天透過臉書發文表示，週日他在大安森林公園街頭訪問，聽到許多爸爸媽媽的心聲：希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。

他說，身為兩個孩子的爸爸，他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長的後盾。

廣告 廣告

吳怡農認為，在最富裕的台北市，值得最優質的公立教育。入學前，要正視托育供不應求的問題。提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能開始解決公托量能不足的根本問題。

他說，入學後，要提升社區學校的課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子有更多元的學習、接觸新的領域、建立韌性，讓父母安心，不再為「銜接空窗」煩惱。（編輯：蘇志宗）1141117