爭取保守選民 日本參政黨擁抱高市早苗、獵殺自民黨的自由派

日本參政黨魁神谷宗幣：若有說我獵殺自由派也沒關係。

[Newtalk新聞] 日本眾議院將於本月 27 日解散，2 月 8 日提早大選。面對有史以來最短的選舉時程，日本參政黨打出減稅、積極的財政政策以及更嚴格的外國人管控等方案。《每日新聞》報導，由於他們的立場與擔任自民黨總裁的保守派首相高市早苗一致，參政黨準備公開支持首相，但同時也可能在全國範圍內與自民黨爭奪保守派選票。至於這種「擁抱」首相的策略能否奏效，則尚不明朗。

《每日新聞》報導，參政黨總裁神谷宗幣在周三（21日）的記者會上強調與高市早苗的密切關係。關於首相提出的取消食品飲料消費稅兩年的提議，他指出，由於自民黨內部的考量，該計劃並未明確表述，並強調該計劃「幾經變遷」。神谷表示，「為了推進高市首相的政策，參政黨最好通過比例代表制贏得席位。我們將從外部向自民黨施壓。」

神谷宗幣表示：「我支持高市政權所採取的方向」，並宣稱：「我將正面迎擊自民黨。」

報導指出，參政黨在去（2025）年 7 月的參議院選舉中以「日本人優先」為競選綱領，在單一席位選區中贏得 14 席，取得巨大進步。當時，自民黨在前首相石破茂的領導下遭遇敗選，石破茂在黨內被視為「傾向自由派」。總結文件分析指出，公眾對自民黨左傾的懷疑導致選票流向參政黨和其他政黨。這最終促成了在保守派選民中頗受歡迎的高市早苗在隨後的自民黨總裁選舉中獲勝。

《每日新聞》的民調顯示，參政黨在參議院選舉後支持率維持在 8%～9% 之間，但在高市早苗就任首相後，於去年 10 月至 12 月間跌至 5%。隨著保守派選民回歸自民黨，參政黨能否避免被其他政黨的光芒所掩蓋便成為重大議題。

參政黨在 2024 年的上屆眾議院選舉中，派出 95 名候選人，贏得 3 個比例代表制席位。但這次，該黨的目標是派出超過 160 名候選人。其目標是透過在全國各地的單一選區爭取支持，並贏得比例代表制選票，最終贏得 30～40 個席位。

參政黨採取的象徵舉措包含，在石破茂前內閣核心人物的選區部署了「刺客」。除了石破茂的鳥取第一選區外，還在前外相岩屋毅的大分第三選區和前防衛大臣中谷元的高知第一選區推出了新人。

在新聞發布會上，當被問及是否考慮到石破茂對高市政府的批評言論時，神谷承認：「如果人們那樣解讀也沒關係。」他還說：「若有人說我是在『獵殺自由派』也沒關係。」

