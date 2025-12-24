爭取兒童常規疫苗處置費調升每劑200元 黃秀芳：守住台灣免疫防線 21

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

疾管署宣布115年疫苗3項調整，包括肺鏈疫苗升級、長輩流感疫苗升級，以及調升疫苗接種處置費，其中，兒童（6歲以下）常規疫苗處置費由原先100元調升至200元。立委黃秀芳表示，施打疫苗是一項高風險、低利潤的工作，卻長期沒有被合理反映，她樂見調整啟動，但也會持續要求制度逐年檢討與調整。

「兒童疫苗並不是打一針這麼簡單。」黃秀芳說明，每一劑疫苗，背後都有完整的健康評估、詳細的衛教說明，還必須嚴格進行冷鏈保存，搭配耗材與人力投入；這是一項高風險、低利潤的工作，卻長期沒有被合理反映。

廣告 廣告

黃秀芳認為，如果處置費始終跟不上實際成本，基層兒科診所承受的壓力只會越來越大，甚至可能減少、停止提供疫苗服務，最後受到影響的，還是孩子與家長。因此，她多次替孩子、也替第一線兒科醫師發聲，要求正視兒童常規疫苗處置費長期偏低的問題，疾管署現在正式宣布調整相關費用，這是一個重要的開始。

黃秀芳表示，她樂見調整啟動，但也要誠實地說，距離真正反映成本，仍有一段路要走。未來，她會持續要求制度逐年檢討、持續調整，守住台灣的免疫防線，也守護每一個孩子的健康權益。

針對疫苗接種處置費，疾管署表示，我國自107年起擴大全面提供預防接種合約院所，公費疫苗每劑新台幣100元接種處置費，但已無法反映現今有形和無形成本增加，另外，考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，經行政院今年12月18日核定，將調升為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施。

照片來源：取自黃秀芳臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

《人工智慧基本法》三讀通過 廖偉翔：台灣補齊科技戰略最關鍵拼圖

彰化鐵路高架、中捷綠線延伸進綜規 王惠美點名謝衣鳯、陳素月中央追進度

【文章轉載請註明出處】