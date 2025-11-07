爭取南部直飛世界！Lucky 7立委合體 喊出「南高屏國際航站」

▲7位立委合體推動「南高屏大生活圈」，爭取南臺灣24小時國際機場起飛。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為加速南台灣區域共榮、打造台灣第二大生活圈，南高屏「Lucky 7」立法委員林俊憲、郭國文、許智傑、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華今（7）日於立法院共同召開「南高屏大生活圈 區域經濟共榮發展」記者會，提出跨縣市合作主張，從交通、金融、科技、觀光、農業到雙語教育等面向聯手爭取建設，盼中央政策不再只以北台視角規劃，落實南北平衡。

▲不再北上搭機！南高屏推500萬人生活圈，拚24小時機場起飛。

廣告 廣告

許智傑指出，南高屏人口已達約540萬人，高雄270萬、台南190萬、屏東80萬，具備發展完整區域經濟體的條件。國際上約500萬人口的城市，如新加坡、大阪、雪梨、芝加哥，皆能支撐具競爭力的產業結構與國際能見度。他強調，南高屏同時擁有科技、農業、觀光、海空港物流等完整產業鏈，具備形成南部自主經濟圈及吸引大型企業投資的優勢。

會中七位立委首度共同倡議爭取南臺灣24小時國際機場。目前南部機場受限宵禁、航站老舊、長程航線不足、夜間貨運量能有限及過夜停機坪不足等問題，影響發展。但在立委努力下，南部目前已開航33處國際航點，每週398班，航點數及航班量已恢復至疫情前約9成。

林俊憲表示，後疫情時代民眾殷盼國際線復航，他促成台南直飛熊本、沖繩，將持續拓點，並與高雄機場合作分流南部航空量能。郭國文說，台南年底起可直飛日本，未來新機場啟用前，會持續爭取更多國際航線。

邱志偉呼籲政府提供政策誘因，讓南部航班「新機型、增航班、拚長程」，並盼高雄機場宵禁鬆綁，讓南部旅客能在地啟程。伍麗華表示，24小時國際機場將成為南高屏與國際的重要門戶，將帶動交通、觀光、南島文化輸出及郵輪交流。

許智傑補充，高雄機場周邊已有客運串接台南及墾丁，未來若捷運紅線可延伸至台南、屏東，將讓南部居民一線到機場更便捷。鍾佳濱則點出，目前全台空運貨量九成六集中桃園，若塞機恐影響半導體出口，建議提前規劃南部國際貨運機場，甚至以屏東為選址。徐富癸也表示，屏東恆春機場可發展季節包機，在新機場落地前應先強化既有機場功能。

七位立委強調，南高屏不是分割競爭，而是要結盟成為台灣第二大生活圈，以540萬人口量體打造新南部國際化時代。（圖╱許智傑立委辦公室提供）