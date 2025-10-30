爭取參選台北市長 吳怡農明壓線繳交意願表

基隆市 / 綜合報導 基隆市中山隧道內，日前發生人嚇人嚇壞人的事件。平常車來車往的隧道內，竟然有一位穿著黑衣、披頭散髮的女子站在旁邊，讓目擊民眾心裡留下陰影，隔天騎車摔倒受傷。根據調查，原來是同行3人為了拍萬聖節宣傳片，專程到隧道內拍攝取材，但可能因此違反社維法及道路安全處罰條例等，警方將持續調查、依法辦理。一男一女走在馬路上，背後還停了一輛白色轎車，兩人走沒幾步還停下來四處張望，但這不是旅遊景點，而是在基隆中山隧道內，隧道內平常車來車往，但這兩人不只走來走去還留下這張照片。女子身穿黑衣披頭散髮，站在隧道內讓男子拍攝，加上光線讓人覺得陰森又恐怖，也有用路人因此被嚇到，基隆市民賴信亨說：「為什麼偏偏在這時間點，然後用這種扮鬼的方式然後站在隧道裡面，讓這些不管是騎士或是駕駛者經過的時候，心裡會有陰影，我認為這個太過份了，確定是人為因素的話心裡會比較放心。」民眾嚇了好大一跳，心中留下陰影，隔天騎車還因精神不濟犁田摔傷，根據警方追查拍照的人不只兩人，而是有三個人，26日晚間7點多，駕駛開到隧道內，讓一男一女下車拍照，拍完照後他們再分別上車離開現場，根據了解他們是因為萬聖節要拍宣傳影片，所以在隧道內拍攝當素材，基隆市民說：「人嚇人會嚇死人，鬼嚇人不會死人。」警方也表示涉案的3人，可能違反社維法及道路安全處罰條例等，將持續調查依法辦理。 原始連結

