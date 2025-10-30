爭取參選台北市長 吳怡農明壓線繳交意願表
民進黨積極布局2026選舉，黨內選對會訂出有意參選縣市長者，必須在10月31號前遞交「意願表」。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（30）日表示，明天將親自交出台北市長參選意願表。
吳怡農宣布，明天是期限的最後一天，將親自前往民進黨中央黨部，交出台北市長參選意願表，同時也提出「為台北市民打造更具韌性與前瞻性的首都」作為參選願景，正式宣告自己爭取代表民進黨，投入台北市長選戰。
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
