爭取參選台北市長 吳怡農明壓線遞交參選意願表

政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

民視影音 ・ 1 小時前