爭取參選台北市長 吳怡農盼黨內有志者儘早表態

（中央社記者葉素萍台北12日電）壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。不過，傳出黨內有人點名行政院副院長鄭麗君很適合出戰台北市長，對此，吳怡農今天說，公開邀請有志向的人，儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調方式，找到最強候選人。

民進黨要派誰參戰明年台北市長選戰，對決市長蔣萬安，備受矚目。

吳怡農今天被問到鄭麗君呼聲高時說，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。所以他公開邀請，有志向的人，跟他一樣，儘早表態、宣布爭取。讓大家公平競爭、透過民調方式，找到最強的候選人。

吳怡農並說，他正在做一系列民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召過程有更多資料和數據參考。（編輯：謝佳珍）1141112