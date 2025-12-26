爭取參選製作發送年曆小卡 收完成品驚見"夏天被消失"

南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

新的一年就要到來，不少要爭取明年選舉的參選人，也都趁機製作年曆文宣小卡，想用實用的資訊來爭取更多曝光，但高雄前鎮小港區的議員擬參選人黃敬雅，印完後卻發現，怎麼7.8.9三個月不見了。

黃敬雅爭取參選送文宣品 年曆小卡「沒夏天」好傻眼

民進黨高雄市議員擬參選人黃敬雅，印製年曆小卡卻漏了三個月。（圖／民視新聞）

民進黨高雄市議員擬參選人黃敬雅：「在這次的疏失上面，我要先致上我很大的一個歉意，不好意思。」，拿出印好的年曆小卡，跟大家深深鞠躬道歉，她是今年要爭取民進黨在高雄前鎮、小港區議員提名的參選人黃敬雅，原本想趁跨年，印製實用的文宣年曆小卡送選民，只是這卡片印完才發現代誌大條了。

怎麼看怎麼怪，一年不是12個月嗎，怎麼只剩9個月，7、8、9月三個月，憑空消失，自己去放暑假了，而且細看10月、11月，有些日期也不太對，讓黃敬雅好掙扎，畢竟資源有限，15萬張全數報廢真的太可惜，一度打算繼續發放，在網路上勘誤，但後來還是從善如流，決定暫停發放，黃敬雅說，「我們也是團隊討論了很久，但是還是覺得說不想要浪費資源，跟就是環保的這個準則上面，希望就是不要浪費，就是這次的教訓我也會謹記在心。」

原本基於不浪費的想法，15萬張小卡計畫照常發放，但後來從善如流決定收回。（圖／民視新聞）

不過實際來問問民眾，大家似乎也是看了好久才發現，這中間少了幾個月，因為民眾就說，現在根本也不太需要這種年曆小卡，看手機就好，有民眾說，「因為我們比較少用這種的，所以除非就是順手拿而已，可能不會仔細看。」，另一位民眾說，「大家好像都送面紙什麼的，大家也都是拿了而已，不會特別去注意裡面是什麼，也沒差那三個月啦，手機也可以看啊也不是說都看那個，現在很少人在看那個了吧。」

黃敬雅曾是復航空服員，基隆河空難遇劫歸來。（圖／民視新聞）

過去曾經是復興航空空服員的黃敬雅，在基隆河事故中歷劫歸來，投入政治的行列，畢竟原本想給大家一點實用的文宣品，沒想到年曆卻自己放了暑假，但她也承諾未來會更謹慎小心。

原文出處：黃敬雅爭取參選送文宣品 年曆小卡「沒夏天」好傻眼

