爭取台中市長出線 楊瓊瓔新年拜票掃街

立委楊瓊瓔爭取台中市長出線，於潭子黃昏市場拜票。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕2026年新年初始，民進黨台中市長參選人、立委何欣純已勤跑行程，成立市政辦公室；國民黨台中市長參選人仍未定，熱門人選立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔相互較勁，楊瓊瓔新年展開首站拜票行程，今日傍晚在潭子黃昏市場掃街，展現爭取出線的決心，對此，江啟臣則低調不回應。

楊瓊瓔臉書元旦首篇貼文指出，升旗典禮心裡默默許下了一個願望，盡全力為大家爭取權益，新的一年，更期許自己能把腳步跨得更遠，把那雙服務的手伸得更長、更廣。她旋即展開動作，今日上午先去立法院開會，下午趕回台中，傍晚於自己選區潭子區作為掃街拜票首站，楊瓊瓔說，新年新氣象，國民黨內有機制，身為黨員一定會尊重，自己也習慣在新年到市場拜年，祝大家新年快樂。

江啟臣元旦在臉書指出，新年展望未來，期待透過 國際視野、在地永續、產業升級、科技治理帶領，讓台中成為台灣走向國際的關鍵因子，他昨日參加台中地方行程，今日參加立法院會議，面對楊瓊瓔來勢洶洶，他低調不回應。

何欣純不便評論藍營事務，她在社群貼文，元旦參拜清水紫雲巖後，和大家一樣排排坐在「樹下阿婆粉圓」的攤子邊，品嚐古早味、跟創始人阿婆聊天，她說這就是台中日常生活的縮影，從巷口、到街坊，到處都是台中好故事，持續走訪基層，將地方心聲放在心上。

