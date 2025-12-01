爭取台中市長有何不可？麥玉珍：我沒缺資格

▲面對外界質疑，麥玉珍發長文強調自己要爭取參選台中市長為何不可，更沒有缺資格。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委2年條款在即，傳出立委麥玉珍有意參選台中市長，未料卻自己人打臉，地方黨部主委稱因涉及藍白合「早提報沒合適人選」。對此麥玉珍今（1）日發出長文表示，自己很坦白的說一句，「我要爭取參選台中市長，為何不可？」一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄，民眾黨更不是還沒上場就舉白旗的政黨，「我沒有缺資格」。

對於爭取台中市長卻被自己人潑冷水，麥玉珍發文表示，參選不是資格問題，是格局與態度，對於近來的新聞與評論，自己很坦白的說一句「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。

麥玉珍說，民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己也不是遇到壓力就退縮的人，機會是自己努力爭取的，在民主社會沒有「當然不行」這種事，台中是多元、有力量、有故事的城市，自己並不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的，「我沒有缺資格」。

麥玉珍表示，自己沒有背景、沒有金權，有的是一個很台灣、很真心的信念，台中是自己打拚的地方，現在也要把未來回報給台中，不分化、不挑撥，不急著與誰對立，台灣需要的是合作，不是鬥爭；需要的是承擔，不是推卸。

麥玉珍說，自己願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力，願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量，也願意用自己的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是自己一直都在做事，也會一直做下去。

最後麥玉珍說，希望大家一起讓台灣更有未來，不是為了她能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。

