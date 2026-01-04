爭取台中市長! 何欣純合體議員 辦座談會"傾聽民意"

中部中心／黃毓倫、黃信儒、SNG 台中報導

民進黨台中市長參選人何欣純，合體議員江肇國，週日上午在西區，舉辦座談會，傾聽在地居民的心聲。有民眾提問，目前台中捷運只有一條綠線，其他線路何時動工？何欣純說目前捷運藍線，遇到經費暴增的問題，如果她有機會當選市長，一定會把前朝留下的爛攤子收拾好，讓藍線盡快做好！

台中市長參選人（民）何欣純：「市長換欣台中創新。」

台中市長參選人何欣純，週日上午與台中市議員江肇國，來到西區昇平里，合體舉辦地方座談會，不只發表自己的政見，同時也開放民眾提問，深入傾聽民意。

何欣純第一場座談會，在西區昇平里舉辦。（圖／民視新聞）









民眾：「只有一條的捷運綠線，有人說是我們要做藍線跟橘線，請問一下何時會動工？」

台中市長參選人（民）何欣純：「藍線動工了嗎？還沒有實質動工，因為經費暴增，前朝的計畫我也不會一竿子都打翻，我們不能浪費時間再重來一遍，既然已經決定了，不管是什麼爛攤子，我也一定會收拾，藍線一定在我做市長之後，一定開始用最快的速度動工。」

民眾提到捷運建設，何欣純承諾，如果當選市長，會收拾前朝的爛攤子，同時提出改善公車的政見，改善台中交通。相較於藍營人選遲遲未定，何欣純走入基層，把握每一個與民眾互動的機會。

台中市長參選人（民）何欣純：「今天是第一場我們到廟口，到基層社區的一個中型的座談會，也非常謝謝江肇國議員開啟第一場，我們接下來會陸續跟各議員，聯合辦理越來越多場，最重要的是希望走入基層，聽取民意心聲。」

台中市議員（民）江肇國：「推動像這樣的基層座談會，讓我們的市長候選人，讓我們的里長，讓我們的議員能夠及早的跟民眾，有面對面的機會，能夠聽聽這幾年來，大家對台中市是有多失望，跟對未來我們有多大的期待。」





何欣純走入基層，傾聽市民心聲。（圖／民視新聞）









改變台中，不會淪為口號，何欣純用實際行動，合體各選區議員，傾聽民意，爭取選民認同！





原文出處：爭取２０２６台中市長！何欣純合體議員 辦座談會「傾聽民意」

