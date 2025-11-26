爭取台北市長選舉提名 吳怡農公布互比民調仍輸王世堅

欲爭取民進黨台北市長選戰提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今日(26日)召開記者會，公布自辦民進黨內互比式民調，與民進黨立委王世堅支持度僅差2.4個百分點，落在誤差範圍內。吳怡農強調，會持續透過政策溝通與基層接觸爭取支持，並逐步提出完整市政願景。

台北市長選舉長期被視為民進黨艱困選區，民進黨中央台北市長選戰提名人選，也將採取徵召方式產生。根據目前黨內作業進度，至今僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農向黨中央遞件表達參選意願，其餘潛在人選尚未表態，使民進黨內台北市長選戰提名人選備受關注。

吳怡農今日召開記者會公布，委託民調公司調查民進黨內「互比式」民調結果，在民進黨內潛在人選中包括民進黨立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君及前民進黨秘書長林右昌等人中，吳怡農的支持度為 20.3%，仍落後王世堅的 22.7%，差距約 2.4 個百分點。

民調結果顯示，若將樣本排除藍白支持者，王世堅仍以24.2% 居首，吳怡農以15.3% 居次；沈伯洋、鄭麗君、林右昌則介於11.2%至3.9%之間。另外，同一群體的「第二支持」排序中，吳怡農以12.8%居所有人選之冠，其後依序為鄭麗君8.1%、沈伯洋與林右昌各7.8%。吳怡農認為，目前黨內僅他一人表態爭取提名，這顯示若未來重新評估人選，將具備提名的機會。

媒體質疑，民進黨初選通常採「對比式民調」，納入現任市長蔣萬安的支持民調？吳怡農解釋，距離市長選戰仍有一年，蔣萬安已有三年政績，若現階段做對比式民調，「不用做都知道結果會差很大」，他說：『(原音) 我當然理解民進黨在初選機制中，有一定的遊戲規則，但是台北市目前不是初選區，這是第一點，那第二點是我們現在要評估的是，剛剛提到的我們要研究的問題是，誰在台北市最有可能擴大社會支持，最有競爭力，那要回答這個問題一定是透過互比式民調。』

民進黨立委王世堅受訪時則相對低調，強調黨內有比自己更強的人選，而他則最推薦鄭麗君出戰。

另外，吳怡農也針對大罷免提出，若有「操盤手」大罷免可能不會有這樣的結果。吳怡農指出，選前許多名嘴與政治評論的預估與實際結果落差極大，凸顯政治圈與社會民意之間的脫節。他表示，不是要追究誰的預測失準，而是認為這正好提醒政黨，強調「政治不能憑感覺運作」。

本次民調由山水民意研究公司進行，於11月20日至23日在台北市完成，採取市話、手機各半調查，有效樣本1,075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。