爭取台北港停靠郵輪！洪孟楷盼1個月內提交評估報告 交通部：遵照辦理

立法院交通委員會今（17）日邀請交通部等部會就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告，立委洪孟楷質詢時為地方請命，爭取台北港有郵輪商機進駐，盼交通部1個月內提供評估報告，交通部航港局長葉協隆回應遵照辦理。

洪孟楷指出，位於新北市的台北港目前以進出口為主，郵輪市場比較少，但台北港發展空間很大，還有第三期、第四期、填海建設都還在進行，未來是否有機會能發展郵輪市場？要求交通部加強研究，讓台北港是否能有郵輪商機進駐。

事實上今年新北市議員陳偉杰也曾向市府提議，可以把握台北港油槽遷移後，比照基隆港爭取日本郵輪掛靠的經驗，在台北港打造觀光產業鏈，也獲得新北市長侯友宜認同是好構想。

台灣港務公司則說明，台北港現階段以發展貨運為主，客運面目前主要供國內離島及兩岸渡輪航線使用，未來如有客運航線規畫需求，擬由業者主導並自行向交通部航港局申請核准後經營，將依相關法令規定配合辦理。



