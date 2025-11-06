爭取台南市長拚了！林俊憲拋政策：學生讀書、營養午餐、牛奶都免費
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
表態爭取民進黨2026台南市長初選的民進黨立委林俊憲今(11/6)表示，將打造台南市國中小學營養午餐全面免費，並將班班有牛奶再升級成二果二乳，每周提供2次水果、2份牛奶，讓學童在校吃得飽、學得好，打造為教育福利最完整的台南市。
林俊憲上午召開記者會端出政策牛肉，他說：「要讓孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來能更有競爭力，而台南也是酪農業重鎮，此舉不只守護孩子健康，也是支持在地農業。
林俊憲表示，目前台南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4千元，對許多家庭而言仍是負擔。他說，推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。
林俊憲指出，賴清德總統過去擔任台南市長時，推動「周周喝牛奶」，到了黃偉哲市長任內，升級為「二果一乳」，成為六都唯一每周提供兩次水果、一份牛奶的縣市。
林俊憲說，雖受《財劃法》影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，但他仍主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「周周補鈣不間斷」。
林俊憲表示，台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業，絕對是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策。
林俊憲說，台南是一座以孩子為榮、以教育為本的城市，未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市，讓家長不再為學費煩惱，孩子能專心學習、健康成長。
