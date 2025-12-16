爭取台南市長提名 林俊憲公布陳唐山推薦影片：傳承老縣長的精神

記者李鴻典／台北報導

爭取民進黨台南市長選舉提名的民進黨立委林俊憲，今（16）天公布曾任台南縣長的前總統府秘書長陳唐山推薦影片；林俊憲期許未來能傳承陳唐山的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。

林俊憲公布曾任台南縣長的前總統府秘書長陳唐山推薦影片。（圖／林俊憲服務處提供）

陳唐山透過錄影公開呼籲台南市民在市長初選民調，唯一支持林俊憲。林俊憲舉辦記者會並公布與陳唐山合錄的推薦影片，他表示很榮幸能獲得老縣長的推薦，在對談中兩人也認同彼此的政策理念，林俊憲也期許未來能傳承老縣長的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。

林俊憲指出，他與陳唐山熟識超過30年，人生政治起步第一次選舉，就受到陳唐山的幫忙，過往兩人都有在美國打拼的經驗，唐山伯以前在美國擔任過世台會的會長、世界台灣同鄉會會長，也成立FAPA（台灣人公共事務協會），最重要的是「台灣關係法」就是陳唐山跟彭明敏、蔡同榮向美國議員遊說爭取而來，這部法律也在台美斷交後，奠定台灣安全最重要的基礎。

林俊憲認為，陳唐山在1993年當選台南縣長，是第一個民進黨籍的台南首長，陳唐山在台南縣長選舉連任，更創下65%得票率，這個紀錄後來由賴清德突破，陳唐山在任期間成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。

當兩人談起南科發展時，陳唐山有感而發，當年台南縣的產業大多是農業，年輕一輩常找不到工作，正好當時新竹科學園區已經飽和，於是陳唐山認為機會來了，台南需要一個大改變，於是大力爭取設址在新市，才有今天年產值超過2.2兆元的南科。

林俊憲期許未來能傳承陳唐山的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。（圖／林俊憲服務處提供）

陳唐山也提到，做一個縣市首長，必須為城市帶來改變！他在林俊憲身上有嗅到味道，未來若由他擔任市長，台南將不只是「台灣的台南」，更可成為「世界的台南」！林俊憲表示，未來會持續推動台南捷運往溪北延伸，以及跨曾文溪橋樑與道路興建，讓南科效益可以外溢溪北，帶動更多投資與就業。

林俊憲也提起，他在規劃台南的社福政策時，常受老縣長的啟發。因為陳唐山曾率全國之先，每月發放老人年金，這個政策後來成為國家重要的社福措施。林俊憲希望秉持老縣長的精神，未來若能進入市府，將推動老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦搭計程車30趟補助、學生一週喝兩次牛奶免費等福利政策。

陳唐山提到，做為首長最重要的是「性格」，台南人要的是確確實實，當選後一定會執行選前承諾的正派人物。所以呼籲台南人，一定要把這張票「蓋得對」，電話民調唯一支持林俊憲，讓林俊憲接棒，才是台南人的福氣。林俊憲也感謝老縣長的推薦與肯定，未來必定繼續打拚，爭取市民的認同。

