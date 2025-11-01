爭取和平 鄭麗文的勇氣

（圖／本報系資料照）

川習會落幕，台灣不見了。美中兩國領導人談氣候、談軍控、談經貿，唯獨「台灣問題」只輕描淡寫帶過。這場峰會的政治訊號清楚無誤：當大國重回戰略對話桌，小國若只想靠「抗中」維持存在感，最終只會被邊緣化。

國際現實下，執政黨若仍以「抗中」為「保台」唯一策略，無異於自廢武功。鄭麗文接受《德國之聲》專訪指出，台灣不應被迫選邊，也不該成為美中對抗的棋子；主張恢復兩岸溝通、降低戰爭風險。這番言論雖惹來綠營酸語，卻觸及台灣社會最深層的焦慮——我們害怕戰爭，卻也害怕談和平。

廣告 廣告

川習會後，美國強調不支持台獨，中國重申和平統一仍是首選。台灣夾在兩強間卻無從表態，只能從媒體轉述得知自己的命運被討論。這種被動處境並非偶然，而是長年抗中保台政治語言的結果。當台灣自我定位為「前線」，那麼國際社會就自然把我們視為「風險源」。

鄭麗文在訪談批評：「講和平變成投降，講談判變成親中。」這不僅挑戰民進黨長期壟斷政治語言的現實，也點出民主政治的荒謬：號稱多元的社會，卻容不下不同的安全表述。

鄭麗文1日就職國民黨主席，近期黨內人事布局正反映「方向之爭」的焦慮。鄭麗文等人被視為「戰略溝通派」代表。他們主張重建兩岸聯繫，以理性對話取代意識形態攻防，與部分傳統「強硬藍」形成對照，也與綠營的抗中形成鮮明對比。鄭麗文的出線，不只是個人政治命運的轉折，更象徵國民黨試圖從內部重新定義和平：不是投降，而是戰略選項；不是幻想，而是風險管理。鄭麗文說，「爭取和平，不等於出賣台灣。」這句話在國際輿論場得到不少回響。歐洲媒體普遍認為，台灣若無法開啟兩岸對話，就無法避免成為地緣政治的犧牲品。烏克蘭的教訓歷歷在目——當戰爭爆發，援助與聲援都無法彌補失去的生命與家園。

台灣若繼續以「戰爭動員」的語言治理社會，不僅經濟發展將受制，民主信任也會持續流失。真正的領導力，是能在敵意升溫時仍堅持冷靜，在恐懼蔓延時仍敢於談判。鄭麗文的論述，也許不受歡迎，但她至少勇敢提出另一種可能性。

川習會提醒台灣：國際政治不會永遠以我們為中心。當美中找到各自的利益交集，若台灣沒有清晰的自我戰略，只能被動等待。鄭麗文的「和平挑戰」或許還不是主流，但在高度對立的政治環境中，這樣的聲音彌足珍貴。

戰爭從來不需要勇氣，和平才需要。當台灣被世界遺忘時，也許正是重新思考「如何被看見」的時刻。不是靠挑釁、不是靠恐懼，而是靠理性、靠對話——這才是台灣真正的安全之道。（作者為前立法委員）