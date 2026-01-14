爭取國民黨宜蘭縣長提名 吳宗憲拋免費營養午餐加碼國小課後照顧免費

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲今（14）日正式拋出教育四大政策，包括：國中小免費營養午餐經費，從現行60元加碼至65元；國小課後照顧班全面免費，並延長時間；擴大「讀冊免錢」，公立高中職學生書籍費與校內課後輔導費免收等。

吳宗憲今日在礁溪鄉湯圍溝溫泉周邊啟動「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，同時正式拋出參選宜蘭縣長後的第一個系列政見──「囝仔我來顧」教育四大政策，以實際行動走入基層，向鄉親報告理念與方向。

吳宗憲表示，「一腳一步，走出蘭陽新道路」不只是象徵性的行動，而是一項持續性的地方傾聽工程。未來將以徒步、掃街等方式，實際走遍宜蘭12鄉鎮，深入大街小巷，傾聽不同族群、年齡與職業的心聲，把鄉親的煩惱與期待，轉化為具體可執行的政策，也親自向大家說明理念、懇託支持，讓政策真正從地方出發。

吳宗憲指出，在林姿妙縣長努力下，宜蘭財政逐步改善，學生能夠免費享用在地農產的營養午餐，為縣政打下良好基礎；但現今宜蘭家庭也共同面臨「高物價、高房價、高齡化、低薪資」的新壓力，許多家長為了工作奔波、為了照顧孩子分身乏術，解決這些問題不能只停留在口號，而必須提出具體解方。

因此，他今天正式提出參選後的第一個系列政見──「囝仔我來顧」教育四大政策，包括：一、公立國中小免費營養午餐經費，從現行60元加碼至65元，讓孩子加菜、加量，更加營養！二、國小課後照顧班全面免費，並視需求延長至晚間7點，寒暑假也開班，由政府分擔照顧責任；三、「成長＋鈣」，讓公立國中小及幼兒園學童每週可兌換一瓶鮮奶，守護孩子健康成長、不缺鈣；四、擴大「讀冊免錢」，讓公立高中職學生書籍費與校內課後輔導費免收，減輕家長負擔。

吳宗憲強調，這些政策不是空想，而是他這段時間在地方實際走動、看見家長辛勞後提出的具體解方；未來也將透過「一腳一步」行動，持續傾聽不同族群、年齡與職業的聲音，把民意轉化為可執行的政策。