（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】爭取國民黨宜蘭縣長提名的立委吳宗憲今（30）日在羅東鎮純精路懸掛第一面競選看板，正式啟動「宜蘭走新路」全縣看板上架行動，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、宜蘭縣議員林岳賢等人到場相挺。

爭取國民黨宜蘭縣長提名 吳宗憲競選看板上架副議長陳漢鍾到場相挺 - https://www.watchmedia01.com

吳宗憲表示，這不只是一面看板，更象徵他在歷經二十多年司法、行政與立法歷練後，正式投入公職選舉，期盼將畢生累積的經驗，全心奉獻給宜蘭。

至於為何選擇羅東作為首面看板地點的原因，吳宗憲表示，羅東是他在宜蘭落腳、生活的地方，自己就住在成功街；也是他第一次向林姿妙縣長請益政策、深入了解免費營養午餐制度緣由與未來規劃的起點。

廣告 廣告

更重要的是，羅東也是吳宗憲上任立委後，第一件處理的重大陳情案所在地——成功完成卡關長達60年的羅東工保地解編。吳宗憲說，羅東，是我落地、生根的地方，我必須回到這個新故鄉，向大家報告我的決心。

吳宗憲表示，宜蘭是一座文化有底蘊、產業有方向、生活有品質的城市，未來若能在林姿妙縣長與歷任前輩努力打下的基礎上，導入新的治理方式與視野，宜蘭絕對能走得更遠。他強調，自己若有機會承擔更大的責任，將以二十年的行政經驗、中央政策視野與國際觀點，與鄉親「作伙走新路」，讓宜蘭不再只是任何人的後花園，而是「國門第一排」，走出台灣、走向世界。

吳宗憲指出，林姿妙縣長任內致力於償還縣府債務、建立財政紀律，成果已獲中央肯定，但地方建設與社福推動仍高度仰賴中央資源爭取。這次國民黨、民眾黨立委在立法院合力推動《財政收支劃分法》修法，成功為宜蘭爭取每年增加128億元的穩定財源。吳宗憲表示，當宜蘭不必再為經費不足所苦，正是縣政脫胎換骨、全面升級的關鍵時刻。

吳宗憲強調，自己有信心、也有能力接下這份責任，憑藉完整的行政歷練、中央人脈與國際視野，為宜蘭帶來新的做法、動力與面貌。

針對黨內會提名誰成為縣長候選人，吳宗憲表示，任何競爭在國民黨內都是君子之爭，國民黨也沒有分裂的本錢；不論最終由誰出線代表國民黨參選，都會彼此相挺、攜手合作，對抗在中央長期執政的民進黨，守護宜蘭這塊土地。