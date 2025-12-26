爭取國民黨宜蘭縣長提名 吳宗憲：在林姿妙良好基礎下以不同視角解決宜蘭現有困境

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲今（26）日在宜蘭市五穀廟舉辦首場造勢活動，儘管天候不佳，氣溫下降，但支持民眾依然熱情不減，包括：前縣長呂國華、縣議員林岳賢、黃浴沂等人都到場相挺，原本要前來助講的立法委員謝龍介因立院有重要議案要表決，改以視訊方式為吳宗憲宣講。

這場以「宜蘭走新路 作伙拼進步」造勢活動，今日下午4點50分在宜蘭市五穀廟舉行，吳宗憲表示，想要讓宜蘭有更好的發展是他一路以來的堅持，宜蘭的文化還有美景都令人嚮往。「宜蘭的土會黏人」，只要到了宜蘭就會發現宜蘭的好，在宜蘭服務的這些時間，也為宜蘭解決了非常多的問題。吳宗憲指出，宜蘭是一個生活有底蘊的城市，在林姿妙縣長的努力下，打下良好的基礎，希望以他豐富的行政經驗，用不一樣的角度為宜蘭解決現在的困境。

吳宗憲表示，「對好人更好，對壞人更壞」，是他一路以來堅持的道理，他在國會一直在為受害者伸張正義，要保護社會上需要被保護的人，實現社會更多的公平正義。吳宗憲提到像是蘇澳分洪道、大溪漁港的擴建案、南方澳的漁船上架場、宜蘭高鐵說明會、這些都是困擾宜蘭很多年的問題，但都在他的積極處理下一件一件地往前推進。他也提到，宜蘭的環境需要我們這一代人守護，沿海的風景絕對不能都是風電機跟發電板。