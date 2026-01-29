爭取國民黨宜蘭縣長提名 吳宗憲、張勝德明（30）日中央黨部二次協調

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】國民黨中央將於明（30）日邀有意角逐宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德就民調實施方式進行協調。協調內容包括：由哪幾家民調公司進行民調？民調的問題內容等。

國民黨主席鄭麗文曾經在中常會當中表示，宜蘭縣長黨內提名並不是「初選」，而是由有意參選的立委吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德雙方協調一致同意以「內參全民調」決定由誰代表國民黨參選宜蘭縣長。而明（30）日的協調會就是邀集雙方就民調相關細節進行協調。

吳宗憲與張勝德競爭激烈，吳宗憲近日以「一步一腳，走出蘭陽新道路」勤跑基層，每到一個地方都有民眾要求合照，展現高知名度優勢。除了國民黨籍立委輪番到場助陣外，宜蘭縣前縣長呂國華也陪同到各鄉鎮跑行程。此外，吳宗憲也陸續推出政見，包括：70歲免繳健保費、囝仔我來顧教育四大政策等。

而張勝德除了大量在縣內懸掛競選看板，也在部分國民黨籍議員協助下邀集民眾舉辦「懇託會」。他也提出重陽敬老禮金下調至65歲開始發放及長青食堂每餐補助55元等政見。不過，最近也被周刊爆料，家族包縣內6大工程低價搶標再追加2.48億以及23.5公頃「礁溪重劃」卡公辦、吃自辦等。

由於經過宜蘭縣黨部及中央黨部各一次的協調，吳宗憲與張勝德都沒有人要退讓，許多國民黨支持者都表達憂心，雖然兩位主帥到目前為止都維持表面和諧，但私下競爭還是相當激烈，30日的中央黨部第二次協調，除了就民調實施的相關細節外，是否有新的共識或決議？許多人也都在關注。