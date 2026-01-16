爭取國民黨提名參選新北市長 劉和然將出新書訴求對新北的承諾

新北市副市長劉和然。新北市府提供



記者周志豪／台北報導

爭取國民黨提名參選下屆新北市長的現任副市長劉和然，近日將出版新書，細數個人成長歷程與在新北服務近40年點滴，盼讓市民看見一位行政首長不只是「職務角色」，而是一路走來的生命故事，下午也先在臉書釋出前導影片。

劉營人士表示，這本正在撰寫中的新書，正是以這段從土地出發、用時間堆疊而成的生命軌跡為主軸，記錄劉和然這一位行政工作者對治理的理解、對城市的承諾，以及始終如一的價值選擇。

影片從劉和然充滿童年成長記憶、形塑一生價值觀的家鄉彰化縣竹塘鄉出發，還探望曾任教職的父親，也走訪劉童年常前往，侍奉關聖帝君的「闡揚宮」，凸顯對劉而言，信仰不只是宗教，更提醒正直、重承諾、講義氣等做人處事。

廣告 廣告

影片中劉和然小學同學也現身分享，透過這位目前在竹塘經營雜貨店的老同學，用最樸實的語言，回憶記憶中認真、踏實、願意為別人多做一點的劉。

影片也穿插呈現劉和然在新北市政團隊中的歷程，從第一線累積經驗，到承擔更大的治理責任，見證城市成長，也參與城市轉變。

影片最後，劉和然「我的路，我會繼續堅持；新北市，我來顧」，訴求對自己的期許，對新北這座城市、市民的承諾。

更多太報報導

藍宜蘭縣長提名確定2月底全民調 吳宗憲：協調過程沒有人血壓高

藍營台中協調破局 江啟臣盼月底前確定人選、楊瓊瓔稱尊重黨中央

新北市長選舉藍白合虛晃一招？李乾龍：讓國民黨在新北繼續執政、那個人一定會贏