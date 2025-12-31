爭取國民黨新北市長提名 劉和然籲「公開透明」：反對政治博弈 15

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

國民黨主席鄭麗文日前脫口表示，2026新北市長候選人未必需要經過初選，並透露有意徵召台北市副市長李四川參選。對此，在新北市服務超過30年、被視為接班人選之一的新北市副市長劉和然30日打破沈默，在臉書發文呼籲，黨內提名應建立在透明、公開、公平的機制之上，新北市不應成為政治博弈下的備案或跳板。

「治理不是百米衝刺，而是404萬人的長跑馬拉松。」劉和然說，隨著 2026年選舉腳步臨近，政治的喧囂聲漸起。當外界忙著討論政黨提名時程、預測誰是「救火隊」或誰具備「家族光環」時，作為一名在新北市服務超過30年的公職人員，他更在意這座城市在政治干擾下，能否守住節奏。

「治理的『配速』，穩定勝過盲目的速度。」劉和然認為，近來有政壇人士提出，新北應該效法其他城市的速度，而他身為馬拉松愛好者，深知決定勝負的往往不是前100公尺的爆發力，而是全程的配速，盲目加速，往往伴隨著翻車的風險。

劉和然說，當新北在推動3環6線的接軌、在布建AI智慧防救災系統、在處理跨域治理的繁瑣細節時，市民要的不是口號，而是每一天的捷運準點、每一盞路燈的明亮，以及在突發治安事件後，政府那份「始終都在」的安定感。

「新北市需要專業的即戰力，因為新北沒有磨合期。」劉和然強調，這份戰力來自於對29個行政區泥土氣息的熟悉，來自於對公務體系法令規章的精確掌握，更來自於一種「專業經理人」的自覺。

劉和然表示，他雖然沒有顯赫的家族背景，但有38年在教育與行政體系一階一階爬上來的印記，這種從基層長出來的專業，讓自己明白政策不應該是中央的「專案施捨」，而應該是地方應得的「法制權利」。他說，在爭取《財劃法》修正時，自己爭取的不是政治紅包，而是新北市民尊嚴生活的基石。

劉和然指出，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在「透明、公開、公平」的機制之上，新北市不應該是任何政治博弈下的備案，更不應該是政治人物轉場的跳板、或是實習場域。他說，一個健康的政黨，應該透過公平競爭篩選出與這座城市頻率最接近的人，唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後，無畏於政治口水的干擾，全心全意守護市民的日常。

劉和然最後感性提到，平安夜剛過，當他在耶誕城巡視維安，看著志工夥伴與基層員警在寒風中堅守崗位，深刻體會到「市長負責畫出遠大的藍圖，而我們這些行政執行者，負責的是把地基打穩，讓那份生活的溫度，不被政治噪音所凍結」。

