爭取國民黨花蓮縣長提名遭封殺！何啟聖控縣黨部違反「程序正義」將申訴

【警政時報 包克明／花蓮報導】前電視新聞節目主持人何啟聖爭取國民黨花蓮縣長提名遭國民黨花蓮縣黨部「封殺」引發其強烈反彈。何啟聖今（8）日透過臉書PO文《宣示參選卻遭封殺 這還是民主政黨嗎？》表示，將於明（9）日上午10時，向國民黨中央相關提名作業單位正式提出申訴，要求回歸公平、公開的黨內競爭機制，爭取應有的參選權利。

國民黨籍教授、前主播何啟聖日前宣布爭取花蓮縣長提名，卻未被納入花蓮縣黨部決議的全民調名單，引發黨內提名程序爭議。(記者翻攝)

曾於2021年登上《華爾街日報》，並獲美國上市公司SUIC延攬出任「全球行銷事業群總經理」的國民黨籍教授、前電視新聞節目主持人何啟聖5日晚間正式宣布爭取中國國民黨花蓮縣長提名。不料，事隔僅數日，國民黨花蓮縣黨部今日公布委員會議決議，將僅由葉耀輝與游淑貞兩人進行全民調決定提名人選，未將何啟聖列入名單，引發黨內提名程序爭議。

集媒體人、政治人物、發明家於一身，前電視新聞節目主持人何啟聖宣布爭取花蓮縣長提名，其超高知名度與超高人氣讓花蓮政壇為之大地震。(記者翻攝)

國民黨花蓮縣黨部指出，該次委員會議僅邀請前花蓮市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞列席報告，並據此決議啟動兩人全民調程序。對於何啟聖未被納入，縣黨部以其黨籍、戶籍未設於花蓮為由，未安排參與提名機制。

1111人力銀行行銷開發部總經理兼發言人、致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖表示，他已於1月5日親自將爭取花蓮縣長黨內提名宣言，送交國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，並明確表達接受公開檢驗、參與公平競爭的立場。(記者翻攝)

對此，何啟聖反駁表示，他已於1月5日親自將爭取花蓮縣長黨內提名宣言，送交國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，並明確表達接受公開檢驗、參與公平競爭的立場。然而，花蓮縣黨部在未與本人溝通、亦未提出具體法規依據的情況下，逕行排除，令他深感遺憾並提出嚴正抗議。

何啟聖強調，中國國民黨向來標榜民主立黨、制度為本，凡具黨籍、符合法定資格並公開表達參選意願者，理應享有平等參與黨內提名的基本權利。他質疑，縣黨部未公開說明即排除特定參選人，已違背公開、公平、公正原則，也重創黨內民主形象。

針對黨內規定，何啟聖指出，翻閱國民黨公職人員選舉提名辦法，並未發現要求參選人黨籍或戶籍須設於參選地的明文規定，只要符合《選罷法》相關資格，於選前四個月遷入即可參選。他也質疑，提名辦法第28條所稱的「作業要點」是否曾由花蓮縣黨部訂定並對外公告，要求縣黨部公開說明。

何啟聖並引用2022年桃園市長選舉案例指出，當時國民黨徵召張善政參選，張善政係於徵召前才完成入黨程序，顯示黨內提名機制本就具有彈性。他重申，自己不畏競爭，也不逃避檢驗，要求的不是特權，而是制度與程序正義。

何啟聖最後表示，將持續透過黨內正式管道爭取參選權利，盼國民黨能回歸民主政黨應有的制度精神，讓所有符合資格者在同一機制下接受民意檢驗。

