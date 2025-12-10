爭取國防特別預算 賴清德喊話立院：別再封殺

台北市 / 綜合報導

針對中國近日頻頻軍事騷擾日韓，總統賴清德今(10)日回應「非常不恰當」，也強調在中國持續造成區域緊張的情況之下，應該提高國防力量，也喊話立院別再封殺國防特別預算，但國民黨立委吳宗憲回應，特別預算必須舉債還會排擠其他預算，不是採購越多就越愛國，黨團書記長羅智強也喊話，除非賴總統親自到立法院報告並接受詢答，否則就是民進黨自己杯葛預算。

總統賴清德一抵達會場，快步走向在門口等候的立法院長韓國瑜，兩人滿臉笑容握手寒暄，只是被問到中國近日頻頻侵擾日韓，造成周邊地區情勢不穩，賴總統立刻換上嚴肅面孔，總統賴清德說：「這是非常不恰當的行為，我國堅定地反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，在這種狀況之下，我們必須要提高我們的國防力量，增加我們的國防預算。」

賴總統這番話似乎也是在講給，會場內的韓院長聽，因為就在昨(9)日的立院程序委員會中，藍白立委再度聯手擋下行政院所提出的1.25兆國防特別預算，讓預算案無法排入12日立法院會議程，也不能交付相關委員會審查。

總統賴清德說：「我們希望在野黨，或者是立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉，要刪減，要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」

立委(國)吳宗憲說：「特別預算是要舉債的，我們是要債留子孫的，因為餅就這麼大，國家一年稅收就這麼多，它會排擠(其他預算)的，而且國防的採購絕對不是，採購越多，我越愛國。」

國民黨團書記長羅智強也強調，賴總統應該到立院報告並接受詢答，否則就是民進黨自己杯葛預算，儘管賴總統親自喊話雙方討論，但國防特別條例該怎麼推進依然沒有解答。

