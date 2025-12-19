（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】爭取國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲今（19）日正式宣布將正式啟動「宜蘭走新路，作伙一起來」系列活動，走進地方、與宜蘭鄉親面對面交流。首場活動於12月26日（五）下午5時，在宜蘭市市中心的五穀廟廟埕舉行。當天除邀請多位在地民代參與宣講外，國民黨立法委員謝龍介也將到場助陣，與鄉親共同交流。

爭取宜蘭縣長提名起手式 吳宗憲「宜蘭走新路」首場活動宜蘭市五穀廟登場 - https://www.watchmedia01.com

吳宗憲表示，選擇「宜蘭走新路」作為活動主題，因為這是他對宜蘭的願景與承諾，「這不是一個人的路，而是所有宜蘭人一起走的路。」期盼透過面對面的對話交流，與鄉親一起找出宜蘭的發展方向，走出真正符合地方需求的出路。

廣告 廣告

吳宗憲指出，宜蘭長期面臨交通、治水、產業發展停滯與青年外流等結構性問題，不能只停留在口號或短期操作，更需要一條清楚、務實、能解決問題的新道路。自己上任立委後不斷在國會為宜蘭發聲，從交通、治水、地方財政到基層民生，持續爭取中央資源；過程中也深刻體悟，政策若缺乏與地方充分對話，很難真正落實。因此，規劃以「實地宣講、集會互動」等多元形式，深入宜蘭各鄉鎮市，傾聽民眾聲音、回應地方關切。

吳宗憲指出，「宜蘭走新路」後續活動將依各鄉鎮實際情況調整形式，不僅限於宣講集會，也可能透過掃街、座談、記者會等方式進行，目的都是為了與更多在地民代、鄉親交流互動。吳宗憲強調，政治不是只在看板上，也不該只出現在選舉期間。唯有真正走進地方、聽懂民眾的聲音，累積信任、團結與改變，才能為宜蘭找出一條走得下去、走得長遠的新路。

「宜蘭走新路」第一場活動將於12月26日下午5時至6時舉行，4點30分開放民眾進場，地點在五穀廟廟埕（宜蘭縣宜蘭市神農路二段162號）。現場安排歌舞表演，謝龍介委員預計於5時30分上台助講，吳宗憲則壓軸分享；6點結束後也有準備餐點，邀鄉親共襄盛舉。