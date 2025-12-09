爭取小草支持？應佳妤別「KP」徽章回應酸民 吳怡萱：歡迎加入民眾黨
2026大選腳步逼近，台北市議員中正萬華選區尤其激烈，民眾黨將推出二度參選的發言人吳怡萱出馬，《鏡報》日前獨家報導，國民黨籍議員應曉薇官司仍有變數，女兒應佳妤有意代母出征投入選戰，引發關注。應佳妤今天（9日）錄影回應相關質疑時，特別在衣服別上民眾黨「KP」徽章，引起討論。對此，身為潛在競爭對手的吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP理念，歡迎加入民眾黨」。
針對日前表態有意投入2026市議員選戰引起外界討論，應佳妤今天錄影片回應，網軍側翼鋪天蓋地對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深感受到來自民主鐵拳的洗禮，也讓她真正體會到媽媽這陣子遭受的壓力有多麽巨大。
應佳妤表示，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？
值得注意的是，應佳妤錄製長達3分多鐘的影片中，除了在右上角放入國旗圖片，她也特別在衣服領口處別上「KP」徽章。而其母親應曉薇捲入京華城案，與民眾黨前主席柯文哲同為重要被告，也因此獲得不少小草支持者支持，應佳妤特別別上「KP」徽章，不禁引發外界聯想。
對此，身為潛在對手、同樣要參選中正、萬華市議員的民眾黨發言人吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。
