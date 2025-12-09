爭取小草？「應曉薇愛女」應佳妤戴KP徽章亮相！吳怡萱回應了

國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤有意「代母出征」，9日上午卻佩戴KP徽章亮相，但民眾黨將於北市第五選區（中正萬華）市議員選舉推派發言人吳怡萱參選，應佳妤想搶小草支持度動作明顯。（摘自應曉薇臉書）

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，過去遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤有望「代母出征」2026台北市第五選區（中正萬華）市議員選舉，但外傳將掛無黨籍參選。而應佳妤9日上午透過影片回應時，只見刻意佩戴民眾黨前黨主席柯文哲的「KP徽章」，但因該區民眾黨將推發言人吳怡萱參選，面對應佳妤明顯想搶攻小草選票，吳直言「歡迎加入民眾黨」。

應佳妤9日上午於臉書發文表示，有青鳥、支持執政黨的網友批評她「世襲」，但自己已說很清楚，一切都由市民決定，並請外界用同樣標準檢視，「難道民進黨的政二代有少過嗎？但一樣要接受民主選舉的檢驗，需要得到多數選民的認可才能勝任。」關於這點難道不是一個非我族類的雙標嗎？難道忘記蔡英文前總統講過，沒有人需要為了他的認同而道歉嗎？

但只見應佳妤發文且同步發表影片時，衣服領口刻意別上2024柯文哲總統大選期間的「KP徽章」，明顯有意搶攻小草票。

據悉，過去民眾黨內就不斷傳出不滿聲浪，應曉薇陷入京華城案後，應佳妤近期動作頻頻，且刻意透過參與開庭場合與「小草」拉近距離，第一步便是向知名小草YouTuber「DearNaNa」等人搭話，並在直播前露出，當時引爆小草各大群組喊應曉薇為「國民岳母」。

日後應曉薇開庭時，應佳妤總是陪同在側，或在鏡頭面前與應曉薇「嘴對嘴親親」。有黨內人士爆料，不少小草或黨公職已被應佳妤吸走目光，甚至還有人會偷偷給應佳妤旁聽證，但應佳妤明顯想代替母親挑戰2026北市議員選舉，此舉恐將影響同選區但真正披民眾黨戰袍出征的吳怡萱。

吳怡萱2022年曾代表民眾黨參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員選舉，當時拿下1萬3368票、7.83％得票率，但仍不幸落敗，成為「落選頭」。根據民眾黨規定，有意想挑戰2026選舉者，不得掛黨部主委或擔任中央黨部一級主管職務，應於2025年12月25日以前離職，而吳怡萱等人也應在近期離開黨職並正式投入選舉，但因日前剛生完小孩正在休息中，目前尚未正式復工。

面對應佳妤搶攻民眾黨支持者動作明顯，9日更爲此佩戴「KP徽章」，吳怡萱透過文字訊息回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨。」

