爭取建構台灣與世界有「共同利益」！吳志中保證「任內12邦交國不會斷交」尤其是教廷！憶扁時代第一夫人訪梵蒂岡「創舉要實現很困難」

台灣位於加勒比海的邦交國聖文森日前舉行國會大選，由新民主黨（New Democratic Party）黨魁佛萊代（Godwin Friday）勝選。不過，新民主黨先前曾主張要與台灣斷交、向北京靠攏，引起台灣邦交國「-1」疑慮。對此，外交部政務次長吳志中今（1日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，包含教廷梵蒂岡在內的12個邦交國，目前邦誼都算穩定，「不會斷交」。

針對台灣目前在歐洲，緊剩下教廷（梵蒂岡）一國，節目主持人周玉蔻詢問，前第一夫人、前總統陳水扁妻子吳淑珍曾訪問教廷，「現任第一夫人吳玫如有無可能訪問教廷？」吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會明代、清代曾在中國經營，也一直有心願要回到中國，「所以我們跟教廷的關係只能維持現狀」。同時，他也說，新任教宗才剛上任，目前還在盤點怎麼處理。

廣告 廣告

而對於周玉蔻問及，「你任內教廷不會斷交吧？」吳志中肯定的承諾道，「不會！」他也指出，目前台灣與12個邦交國的關係，都很穩定。

吳志中說，國與國之間的外交，就是「共同國家利益」。他表示，現在外交部在做的事情，是要努力爭取建構國家利益與世界各國站在一起，「台灣的半導體、台灣的民主自由、印太地區的穩定和平，就是世界目前正在捍衛的共同利益」。吳志中直言，只要這個共同利益能站得住，台灣就不會有戰爭的威脅。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

方濟各喪禮週六將舉行...外交部坦言「壓力大」全力交涉讓賴清德能前往！曾六度訪梵的陳建仁也是選項？他僅回：看總統決定

《放. 專題》「人民的教宗」方濟各辭世，享壽88歲 Netflix《教宗的承繼》真實還原他與本篤十六的信仰交棒、不需要是天主教徒，也能被深深打動！