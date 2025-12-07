爭取彰縣長提名! 陳素月週日誓師大會 籲鄉親支持電話民調

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、李文華 彰化報導

彰化縣長王惠美即將卸任，民進黨陣營磨刀霍霍，誓言讓彰化藍天變綠地，黨內競爭激烈，多人表態爭取初選，立委陳素月週日舉辦誓師大會，由於只剩一週就要進行電話民調，陳素月拜託鄉親支持，立委蔡其昌也站台呼籲鄉親，接到民調電話，千萬不要以為是詐騙電話，讓陳素月有機會出戰彰化縣長選舉！

民進黨立委陳素月，爭取提名參選彰化縣長，週日下午在社頭舉行團結彰化大誓師活動，現場湧入超過三千人力挺，包括前彰化縣長魏明谷、立委蔡其昌、林楚茵等人都來站台造勢。

廣告 廣告

立委（民）陳素月：「要來爭取民進黨彰化縣，縣長的提名，因為黨內有競爭，所以要來進行初選的民調，初選的時間已經訂於我們這個月，12月15、16、17、18，這四天其中一晚來進行民調。」





爭取提名參選彰縣長！陳素月週日誓師大會 籲鄉親支持電話民調

誓師大會現場湧入超過三千人，力挺陳素月參選彰化縣長。（圖／民視新聞）









立委（民）蔡其昌：「在家裡等電話，這樣你們才能幫忙支持，不然電話打來沒人接電話，這樣沒效，有人接電話也要知道怎麼說，有人接到會說你哪裡，說這彰化縣長的民調，你回詐騙集團把它掛掉...。」

蔡其昌用幽默詼諧的方式，提醒鄉親不要以為民調電話是詐騙，務必注意抽到哪一天民調，幫忙接電話，才有實質幫助。陳秀月上台致詞向鄉親報告政績，也提出未來願景規劃，爭取選民認同。

立委（民）陳素月：「透過這個誓師大會，向我們所有鄉親長輩，報告我過去的政績，讓我們鄉親長輩知道，我們在地方處理工作，能力是夠的，我們彰化縣目前有幾件大建設，都進度緩慢，我們希望要加速來解決，重大建設遭遇的問題，透過新的願景的擘畫，能夠讓我們彰化縣，能夠在幸福的感覺上，能夠更加的進步。」





爭取提名參選彰縣長！陳素月週日誓師大會 籲鄉親支持電話民調

陳素月拜託鄉親幫忙接聽民調電話，力挺她通過黨內初選。（圖／民視新聞）









面對黨內激烈競爭，陳素月喊話鄉親團結相挺，呼籲鄉親支持會做事的陳素月，讓彰化有機會翻轉！





原文出處：爭取提名參選彰縣長！陳素月週日誓師大會 籲鄉親支持電話民調

更多民視新聞報導

拍板了！民進黨將徵召劉建國選雲林縣長 彰化縣熱門人選也曝光

力拚彰化縣長初選提名!立委陳素月掃街拜票衝民調

決戰電話民調！ 陳素月八路齊發站路口 拚唯一支持出線

