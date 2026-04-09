爭取彰縣長決心不變 謝衣鳯回應脫黨：現在話不用講到這
國民黨彰化縣長提名風暴愈演愈烈，黨中央日前決議採取「直接徵召」，片面發布將現任縣黨部主委謝衣鳯升任黨副秘書長一職，更傳出中央屬意由曾任國民黨考紀會主委的律師魏平政空降。謝衣鳯今（9日）早首度露面強硬表態，直言自己是從媒體得知被升官，已回絕「回鍋」，並強調參選縣長是首要目標。面對黨中央意圖將其調離現職以利「指定徵召」，謝衣鳯不僅展現參選到底的決心，更罕見對外宣告參選「不需家人許可」，正式對黨中央與地方家族勢力下戰帖。
針對黨中央上簽由蕭景田接掌地方、謝衣鳯升任副秘書長的決定，謝衣鳯透露，她是在縣黨部處理公務時才突兀收到派令，事前完全不知情，更有種「被通知」的荒謬感。她強調，副秘書長與主委都不是她現階段的目標，因此第一時間已向黨部表達拒絕，希望繼續爭取縣長提名。對於「黨職人員不參選」的潛規則，謝衣鳯不予置評，僅重申參選決心絕對沒有動搖。
面對黨中央可能跳過民調直接「指定徵召」魏平政傳聞，謝衣鳯提出強烈質疑，目前彰化已有三位努力已久的候選人，徵召應有民調做基礎，而非毫無根據的指定。她直指魏平政的人選讓彰化基層「始料未及」，認為此舉不但無法獲得縣民支持，更會讓基層民意代表陷入選戰困境，呼籲目前正在中國訪問的黨中央高層應傾聽地方聲音，而非閉門做出背離民意的決定。
針對外界質疑謝家「姊選縣長、弟爭議長」恐造成觀感不佳，甚至傳出家族內部尚未達成共識，謝衣鳯強硬回應：「參選不需要家人的許可，而是希望獲得他們的祝福。」她坦言與弟弟謝典林確實存在意見分歧，但那是弟弟需要回答的問題，她參選縣長是為了服務縣民，絕不會因家族壓力或政壇流言而退縮。
當被問及若黨中央執意徵召魏平政，是否會考慮脫黨參選？謝衣鳯以笑聲化解尷尬，並語帶保留地表示「現在不用講到這」，強調目前的重點是讓黨中央了解地方最真實的民意，讓提名回歸正常機制，而非先預設決裂。謝衣鳯強調，她正努力爭取黨內合法提名，希望黨中央能做出最有利於勝選、也能讓彰化人服氣的決定。
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