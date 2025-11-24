爭取戰北市 吳怡農打小英牌

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農24日在臉書以「請你支持我參選台北市長。」為題發文盼各界支持。（本報資料照片）

民進黨由誰角逐台北市長備受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農早前已遞交參選意願表，24日以「請你支持我參選台北市長」為題在臉書發文，強調台北市並非無法撼動，自己將重現「小英成績」，會持續與社會對話，盡可能擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

台北市被民進黨列為艱困徵召選區，雖然綠委王世堅、吳思瑤、沈伯洋、社民黨市議員苗博雅等人頻被點名參選市長，但日前僅吳怡農壓線赴民進黨中央遞交參選意願書，近日更傳出民進黨可能找行政院副院長鄭麗君、總統府祕書長潘孟安等「大咖級」政務官出馬參戰。

廣告 廣告

外界質疑民進黨在台北市長選戰人選難產，民進黨祕書長徐國勇日前強調「沒有難產」，並指黨內人才眾多，但因國民黨台北市長蔣萬安任內無嚴重爭議，加上北市選民結構偏藍，連王世堅都曾公開評估，蔣萬安連任機率高達95％。

吳怡農昨在臉書發文，列出3點指出自己的參選優勢，首先是他可以解決AI將帶來的失業潮及就業不穩定問題，並布局教育；其次，他舉前總統蔡英文曾在台北獲得2次過半得票的經驗，證明台北並非無法撼動，他過去有許多跨國合作經驗，可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線，重現「小英成績」；第三，回顧過去選舉失利經驗，他反省自己對支持者和媒體的溝通不足，沒有成功催出選票，未來會加強溝通工作。

吳怡農強調，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，面對台北市的選戰，他會持續與社會對話，盡可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。