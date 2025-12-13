爭取提名參選2026新北市長 劉和然盼接棒延續新北發展

新北市副市長劉和然表示，治理城市需要長期累積與深度了解，期盼國民黨團結迎戰2026選舉。（圖／CTWANT攝影組）

隨著2026年百里侯選戰腳步逼近，有意爭取提名參選新北市長的現任新北市副市長劉和然今（13）日表示，治理一座城市必須對地方有深度了解，也要做好長期而全面的準備，才能持續在這塊土地上服務市民。面對黨內其他潛在競爭者，他坦言，國民黨是一個民主政黨，期盼透過良性競爭，最終能夠團結一致、共同打贏選戰。

近來動作頻頻、被視為投入2026新北市長選戰起手式的劉和然，日前在個人臉書換上清新形象照，並陸續就地方建設與政策議題表達看法，積極累積曝光度。藍營內部除劉和然外，另一名同樣備受關注的人選，還包括台北市副市長李四川，使新北市長黨內布局備受矚目。

劉和然今日出席國民黨新北市黨部所舉行的建黨131週年黨慶活動時指出，國民黨本身是民主政黨，一定要有民主機制，讓國民黨可以在2026年或未來的選舉持續努力。

除劉和然外，台北市副市長李四川（左）亦被外界點名為國民黨新北市長潛在人選。（圖／黃耀徵攝）

他說，這次新北市選舉有很多人想來爭取為民服務，他認為這對新北市是好事，傳統選舉會討論出身，李四川與他都是從新北基層上來的，對一個城市要有深度了解、做好深度準備，才有辦法持續在這塊土地服務，也盼一棒接一棒讓新北市越來越好。

劉和然強調，從前台北縣長周錫偉、前新北市長朱立倫2任再到市長侯友宜，他都陪在這3位身邊，擔任不同職位，也看到這個城市的改變，時空節奏不同，也會有不同節奏與策略，也會有不同政策推動，目前市府正推動包括軌道建設、大巨蛋等前瞻性做法，市立美術館也已經開幕，兼顧軟硬體建設，新北持續在進步。

