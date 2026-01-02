爭取提名拚台中市長 楊瓊瓔2026首個上班日北中奔波掃街

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，選在潭子區「勝利路」出發，象徵迎向勝利、步步進擊。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

立委楊瓊瓔爭取國民黨提名參選台中市長，二0二六年第一個上班日行程滿檔，一早北上立法院開會，下午會議結束趕回台中掃街拜票，展現迎戰市長選舉的行動力。新年度的起跑點，選在潭子區「勝利路」出發，象徵迎向勝利、步步進擊，前進「好康黃昏市場」向市民請託，取其「好康」意涵，為選戰討個好彩頭。

首個上班日，國民黨團甲級動員，楊瓊瓔北上立法院參與重要會議，為中央政策與地方建設持續發聲；下午行程緊湊，立法院會議一結束，隨即趕回台中，下午四點現身潭子區勝利路好康黃昏市場，向市民拜票、問候寒暄。

楊瓊瓔說，新的一年象徵新的開始，從勝利路起步，代表對台中未來充滿信心，象徵爭取市長提名、迎戰選舉的決心與信念。

台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設、產業布局、社福照顧，每一項都攸關市民生活品質，願意承擔更大的責任，為台中打拚。

楊瓊瓔回憶，從小陪著父母親在菜市場擺攤賣布，市場的叫賣聲、人情味，早已成為她生命中最熟悉的風景。這樣的成長背景，對基層民眾的需求特別有感，深知小市民的辛苦與期待。

「好康黃昏市場」的名稱，正好象徵她對未來市政的期許。若有機會承擔市長重任，將以「讓市民有感的好康政策」為目標，持續爭取中央資源、完善地方建設，從交通順暢、公共安全到社會福利。

楊瓊瓔強調，多年來，在立院為台中爭取重大建設經費，從校園環境、道路改善、水利工程到公共設施，一步一腳印累積而來。未來若代表國民黨參選市長，整合中央與地方資源，政策推動更有效率，真正回應市民期待。