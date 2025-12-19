爭取撤消暫扣令 巨大二度與美會面遞交文件

▲腳踏車大廠巨大回應美國暫扣令。（圖／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 美國海關暨邊境保護局（CBP）在今年9月24日，因涉及強迫勞動，對我國自行車大廠巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。巨大今（19）日說明，近期再度與CBP會面，並且提出改善行動計畫（Corrective Action Plan, CAP）證明文件，爭取儘速撤銷暫扣令。

10月下旬，巨大在華盛頓特區與CBP正式會面，12月中旬巨大完成第二階段改善行動計畫送件，並再次實質會面。巨大表示，即使正值聖誕假期，CBP仍與巨大高階主管實體會面。

會議討論包含巨大依照國際知名獨立稽核機構建議的實質行動，以及零招聘費政策的全面落實和移工退費完成情況、新宿舍搬遷成果、改善加班狀況的執行成效等議題進行討論。巨大也談及勞工申訴機制的持續優化，包括政府營運的1955專線及公司內部GTMCare申訴平台。透過此雙軌機制，巨大集團致力於進一步提升申訴機制的可及性、友善性及可信度。

巨大認為此次與CBP的會議極富成效，並感謝CBP對巨大集團WRO撤銷申訴書狀之重視及優先審查。CBP同樣感謝巨大集團高階主管對此事件的積極關注及直接參與。雙方同意就後續資料及協調事宜保持清楚且有效的溝通，以利審查流程依序推進。

