爭取新竹縣長提名 徐欣瑩盼結合AI治理打造宜居智慧城

國民黨立委徐欣瑩表態，宣布爭取國民黨新竹縣長初選提名，強調將延續20年地方歷練，為新竹縣發展承擔更大責任。（圖／取自徐欣瑩臉書）

2026年地方百里侯選戰腳步逼近，國民黨立委徐欣瑩今（18）日正式表態，將爭取黨內提名參選新竹縣長。她指出，面對AI科技快速發展與城市治理轉型關鍵期，新竹縣需要更前瞻的治理思維，期盼結合AI與高科技優勢，為地方帶來更安全、更宜居的發展新方向。

徐欣瑩表示，感謝許多鄉親、政壇前輩及各級民意代表長期以來的鼓勵與勸進，讓她深刻感受到對新竹縣的一份責任。她形容，新竹縣既純樸溫暖，又是科技與國際接軌的重要基地，從更高的視野來看，新竹縣在人文與科技發展上都具有關鍵地位，未來需要更前瞻的整體規劃與建設。

徐欣瑩指出，AI科技正帶動城市治理、環境永續與生活型態的典範轉移，新竹縣也正站在關鍵轉型時刻。她強調，未來應善用AI與高科技治理，打造更智慧的交通系統、更優質的生活環境、更符合時代需求的教育體系，以及更具產值與競爭力的就業市場，同時透過智能與資源整合，提升醫療照護、長者健康與整體宜居品質，讓新竹縣成為安全、便利且永續發展的城市。

談及自身從政歷程，徐欣瑩表示，從兩屆縣議員、兩屆立委，到三年前擔任新竹縣長楊文科競選團隊的副主任委員，二十多年來持續深耕地方，走遍一市三鎮九鄉，推動多項建設與政策，包括成立交通專責單位與交通安全控制中心、推動校園行人安全、爭取教育與交通建設經費、改善水利與農路工程、推動急重症醫療資源，以及強化婦幼與長者福利等。她表示，所有努力都源於對家鄉的熱愛，也讓她感到踏實與欣慰。

她正式宣布將參選新竹縣長，爭取國民黨縣長初選提名，並承諾遵守黨中央規範，在公平、公正、公開的機制下全力爭取支持。她強調，面對改革與AI科技並進的時代，將義無反顧回應民眾期待，守住新竹縣、讓新竹縣持續前進，「責無旁貸」。

