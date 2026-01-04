爭取旅高雲林鄉親支持 柯志恩︰未來媳婦可能是雲林人

柯志恩今在雲林同鄉會餐宴中透露，未來媳婦可能是雲林人。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今出席高雄市雲林同鄉會餐宴時提到，如果兒子沒被分手，自己「未來媳婦」有可能是雲林人，她衷心期盼能成就好姻緣。

柯志恩今偕同主席鄭麗文及多位高市議員，出席高市雲林同鄉會餐宴，把握機會全力爭取高雄雲林鄉親的支持。

她表示雲林人才濟濟，在外都很打拚，是她看過全台最團結的組織之一，今天宴席70桌只有約3分之1，新北更多達400多桌，凸顯許多雲林人離鄉背井有所成就後，都沒忘記雲林。

柯志恩話鋒一轉，突然談到「未來媳婦」可能是雲林虎尾人，還補了1句「如果沒把我兒子分手」；她笑說自己覺得有個雲林媳婦很好，因為雲林人刻苦耐勞、且對長輩尊敬，這應該是雲林人最大特色，衷心期盼能成就好姻緣。

她也感謝雲林鄉親到高雄，強調雲林若有任何需要，高雄一定全力支持。

高市雲林同鄉會今舉辦會員大會，席開70桌、場面熱絡。(記者王榮祥攝)

