爭取曝光 侯會新莊里長 劉和然蘇巧慧同桌

新北市長侯友宜（前排左）15日率市府團隊出席新莊區行動治理座談會，與在地里長一一握手致意。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜15日率市府團隊出席新莊區行動治理座談會，有意參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然（右）、民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧（左）均列席。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜15日率市府團隊前往新莊區公所，與在地84位里長召開行動治理座談會，其中有意參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然、民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧均列席，兩人禮貌性互動、相敬如賓。侯友宜致詞時透露，整治塭仔圳重劃區開發的平均地權基金還留下很多錢，會在新莊妥善使用，讓下一任市長好好發揮。

侯友宜接受媒體聯訪時劉和然就在一旁，蘇巧慧則在抵達會場後熱情與在場里長致意、握手。因座位安排，侯友宜身旁坐著劉和然，劉和然與蘇巧慧座位「剛好」隔著立委吳秉叡座位，但吳因故未到，蘇巧慧便將桌牌移動換位置、主動坐到劉和然身旁，兩人沒有太多言語，僅禮貌性問候與簡單致意，2人也專注聽取簡報資料。

侯友宜表示，今年是市長任內最後1年，以往行動治理大多在4月份，今年剛好碰上選舉年，有很多工作要趕快做，便在總預算通過後開始辦，座談會前要求區長跟市府團隊趕快收集資料，開會前掌握，能做的就趕快做，不用再討論。

另有里長反映新莊生命紀念館塔位不夠，建議評估興建第二生命紀念館。民政局表示，截至民國114年12月，新莊生命紀念館尚有約1819個櫃位可供民眾使用，目前5樓增櫃工程也已完工，可再增加3438個櫃位，已公告抽籤選位，另增設廣場天幕優化追思環境，後續將視需求評估興設第二生命紀念館可行性。

有關里長建議「快樂公園」環境全面優化。工務局指出，為避免公園有過多構造物致使用者產生碰撞，於設計階段已就植栽配置、主題遊戲區、廣場區設置遮陽棚、涼亭等做考量。

民政局長林耀長表示，新莊區自108年至114年，行動治理座談會共列管129件建議案，已解除列管126件，達成率達98％。