爭取民眾黨提名！毛嘉慶遭控性騷女神黨工 中評會已收檢舉函2/5開會

媒體人毛嘉慶近年來成為民眾黨公開活動的常客，入黨後就宣布競逐黨內桃園市中壢選區議員提名，不過毛最近被爆出涉嫌性騷黨內女神黨工，中評會今（1/28）天證實已收到檢舉函，將於2月5日例行會議上討論。黨內人士透露，檢舉人也正角逐中壢選區議員提名，恐將影響競爭態勢。

毛嘉慶出身國民黨，近年來成為民眾黨公開活動的常客，經常上台助講，也不時參與民眾黨網路節目《民眾之聲》，針對時事發表評論，去年底入黨後就宣布競逐黨內桃園市中壢選區議員提名，對手有中央委員林昭印、社發部前主任張清俊。

就在3人爭取提名的同時，毛嘉慶卻被爆出涉嫌性騷女神黨工，中評會今天證實已收到檢舉函，將於2月5日例行會議上討論。

據了解，此案之所以被爆出，原因是在去年12月21日的一場餐敘中，檢舉人聽到黨內幹部、黨工聊天時講到毛嘉慶涉及性騷，因此挺身而出檢舉毛嘉慶。知情人士透露，中評會確實收到檢舉函，但檢舉內容都是「聽說」，實在很難受理，如果受害女黨工檢舉，此案才可能有進一步發展。

黨內人士分析，檢舉人也正角逐中壢選區議員提名，反映內部廝殺激烈，此案爆出後，恐將影響競爭態勢。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

