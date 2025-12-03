爭取民進黨彰化縣長提名 陳素月彰化市掃街拜票力拚初選過關





爭取民進黨彰化縣長提名的立法委員陳素月，今(3)日展現團結氣勢，偕同新芽連線五位縣議員楊子賢、洪騰明、張欣倩、藍駿宇與劉珊伶，前往彰化市八卦山牌樓路口及民生市場進行掃街拜票，積極爭取鄉親支持，力拚初選過關。

首站選在人車往來頻繁的八卦山牌樓路口，陳素月一一向早起上班的民眾揮手致意，許多駕駛人也熱情鳴按喇叭打招呼，或比愛心回應，現場氣氛熱烈；隨後，團隊轉往彰化市非常熱鬧的民生市場，陳素月逐攤握手懇託，受到攤商與採買民眾的熱情歡迎。今日在五位新芽議員陪同下，陳素月展現「母雞帶小雞、小雞挺母雞」的世代合作精神，不僅象徵團結一致，更凸顯其整合跨世代民意的能力。

陳素月表示：「彰化要進步，需要有能力、有執行力的人來帶領。今天與新芽連線五位議員一起，我們不僅結合跨世代的思維、能力，也在為彰化面臨的問題尋找更多的解答，透過每一次面對面拜票，當我握住民眾的每雙手時，都在傾聽基層最真實的聲音，未來我會將大家對彰化的期待、我看見的彰化轉化為具體的政策。」

拜票途中經過名為「麥饅頭」的烤饅頭店前，老闆更熱情奉上剛出爐的饅頭，祝立法委員陳素月初選過關，能夠成為彰化縣的領頭羊！陳素月強調，自己將持續走遍彰化大街小巷，以腳踏實地的態度，爭取縣民在初選民調中的「唯一支持」。

